03.05.2017 | 09:08

В медицинских организациях Пензенской области трудятся 4 227 врачей и более 12 000 медработников среднего звена. Дефицит кадров составляет 837 врачей. Пути решения данной проблемы обсуждались на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Губернатор Иван Белозерцев поручил уделить особое внимание работе со студентами старших курсов мединститута. «Надо проанализировать ситуацию и работать по дефицитным специальностям, ориентировать будущих врачей выбирать нужные региону направления», – нацелил он.

Механизм целевого набора в медицинские вузы не первый год используется для обеспечения пензенских учреждений здравоохранения кадрами. В 2017-м на работу поступят более 300 выпускников, обучающихся по целевому направлению.

Проблема дефицита кадров также решается за счет привлечения иногородних специалистов и врачей из частных медицинских организаций. В 2016 году таким образом были трудоустроены 47 и 57 докторов соответственно.

Иван Белозерцев отметил, что необходимо предусмотреть кадровый резерв в тех учреждениях, где работают врачи пенсионного возраста.

«По нашим просьбам многие специалисты не уходят на пенсию, потому что их некому заменить, особенно это характерно для сельской местности. Необходимо планировать, кто может прийти вместо них, заниматься каждым случаем адресно», - подчеркнул глава региона.