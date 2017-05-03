Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 мая 2017|09:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  62.15  |  $  56.95
 

Общество | Пензенская область нуждается в 837 врачах

03.05.2017|09:08
Печать

В медицинских организациях Пензенской области трудятся 4 227 врачей и более 12 000 медработников среднего звена. Дефицит кадров составляет 837 врачей. Пути решения данной проблемы обсуждались на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Губернатор Иван Белозерцев поручил уделить особое внимание работе со студентами старших курсов мединститута. «Надо проанализировать ситуацию и работать по дефицитным специальностям, ориентировать будущих врачей выбирать нужные региону направления», – нацелил он.

Механизм целевого набора в медицинские вузы не первый год используется для обеспечения пензенских учреждений здравоохранения кадрами. В 2017-м на работу поступят более 300 выпускников, обучающихся по целевому направлению.

Проблема дефицита кадров также решается за счет привлечения иногородних специалистов и врачей из частных медицинских организаций. В 2016 году таким образом были трудоустроены 47 и 57 докторов соответственно.

Иван Белозерцев отметил, что необходимо предусмотреть кадровый резерв в тех учреждениях, где работают врачи пенсионного возраста.

«По нашим просьбам многие специалисты не уходят на пенсию, потому что их некому заменить, особенно это характерно для сельской местности. Необходимо планировать, кто может прийти вместо них, заниматься каждым случаем адресно», - подчеркнул глава региона.

0
0
0
0
Гость|03.05.2017 09:32|

penzainform.ru писал(a):

Дефицит кадров составляет 837 врачей.
Пардон, а кто же будет работать в инсталляции здания перинатального центра что расположен вблизи Олимпийской аллеи?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!