03.05.2017 | 09:30

В субботу, 6 мая, в Пензенской области пройдет очередная акция, организованная региональным минздравом. Пациентов примут врачи сразу нескольких специальностей.

Взрослых жителей Сурского края с 8:00 до 13:00 приглашают на прием терапевты, офтальмологи, неврологи и отоларингологи.

Терапевты ждут посетителей в следующих поликлиниках:

- № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), телефоны регистратуры: 32-15-07, 99-87-19;

- № 2 (ул. Володарского, 34), телефоны регистратуры: 98-33-22, 56-35-43;

- № 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры 45-67-52;

- № 4 (ул. Парковая, 3), телефон регистратуры 55-00-90;

- № 5 (Жемчужный пр-д, 8а), телефон регистратуры 94-62-52;

- № 6 (ул. Гагарина, 24), телефон регистратуры 49-83-95;

- № 7 (ул. Аустрина, 160), телефоны регистратуры: 99-98-52; 99-98-54;

- № 8 (ул. Краснова, 60а), телефоны регистратуры: 99-15-39, 99-20-78;

- № 9 (ул. Баумана, 60), телефон регистратуры 99-15-28;

- № 10 (ул. Пушанина, 10а), телефон регистратуры 99-38-66;

- № 11 (ул. Калинина, 1а), телефон регистратуры 99-38-04;

- № 12 (ул. Мира, 43), телефон регистратуры 99-60-51;

- № 13 (ул. Кронштадтская, 12), телефон регистратуры 98-20-08;

- № 14 (ул. Стасова, 7), телефон регистратуры 98-45-00.

Офтальмологи будут принимать пациентов не только 6 мая, но и в следующую субботу, 13-го числа. Консультации пройдут с 8:00 до 13:00 в поликлиниках № 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14.

Прием отоларингологов пройдет в поликлиниках № 1, 2, 7, 8, 11 и 14.

Записаться на прием можно по телефону контакт-центра для взрослого населения 999-130, по телефонам регистратур и через сайт Penzadoctor.ru.

Врачи-неврологи будут вести прием в обычном режиме по расписанию субботнего дня на базе отделений ГБУЗ «Городская поликлиника», а также в поликлинике областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко по адресу: г. Пенза, ул. Тамбовская, 32/Богданова, 53а.

Маленькие пациенты (старше 10 лет), приглашаются в субботу, 6 мая, на прием к врачам-офтальмологам в поликлинику областной офтальмологической больницы (г. Пенза, ул. Красная, 32). Прием будут вести два специалиста.

Телефон контакт-центра для детского населения - 990-130.

«Жители районов области записываются на прием по телефонам регистратур или через сайт Penzadoctor.ru», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.