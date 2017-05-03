03.05.2017 | 15:48

Администрация Сосновоборского района Пензенской области считает, что в действиях ООО «Специалист Поволжья» в лице генерального директора Ерлыгаева В. К. отсутствуют действия, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Соответствующие сведения администрация района направила ИА «ПензаИнформ» на основании определения Арбитражного суда Пензенской области от 24 апреля 2017 года.

Указанная информация не является опровержением, а носит информативный характер, подчеркнули в администрации.

Напомним: на заседании по противодействию коррупции, состоявшемся в региональном правительстве 15 ноября 2016 года, глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов указал министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александру Москвину на возможные факты коррупции в сфере лесопользования.

В частности, он сообщил, что ООО «Специалист Поволжья» нанесло ущерб на сумму восемь миллионов рублей и «не платит систематически». «Наверное, нужно проверить, почему она (организация. - Прим. ред.) постоянно занимается незаконной рубкой», - возмутился тогда Едалов.