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Общество | ООО «Специалист Поволжья» законно вырубало лес в Сосновоборском районе

03.05.2017|15:48
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Администрация Сосновоборского района Пензенской области считает, что в действиях ООО «Специалист Поволжья» в лице генерального директора Ерлыгаева В. К. отсутствуют действия, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Соответствующие сведения администрация района направила ИА «ПензаИнформ» на основании определения Арбитражного суда Пензенской области от 24 апреля 2017 года.

Указанная информация не является опровержением, а носит информативный характер, подчеркнули в администрации.

Напомним: на заседании по противодействию коррупции, состоявшемся в региональном правительстве 15 ноября 2016 года, глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов указал министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александру Москвину на возможные факты коррупции в сфере лесопользования.

В частности, он сообщил, что ООО «Специалист Поволжья» нанесло ущерб на сумму восемь миллионов рублей и «не платит систематически». «Наверное, нужно проверить, почему она (организация. - Прим. ред.) постоянно занимается незаконной рубкой», - возмутился тогда Едалов.

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Гость|03.05.2017 16:38|

Дело ясное-что дело тёмное.

Гость|03.05.2017 16:43|

Ну вот видите, а вы говорили...

Гость|03.05.2017 17:04|

В других областях администрация занимается возрождением экономики территорий, организовывают рабочие места , инфроструктуру, возраждают село на основе фермерства, а у нас никакого просвета...

Имя: Гость
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