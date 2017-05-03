03.05.2017 | 11:32

9 мая в период с 8:30 до 16:00 в Пензе в схемы движения общественного транспорта будут внесены изменения. Это связано с проведением в городе праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, будет приостановлено движение троллейбусов № 1, 8 и 9; ограничено движение троллейбусов № 2 до площади Дружбы по улице Суворова.

Троллейбусы № 6 станут следовать с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту; автобусы № 66 - с проспекта Победы по улицам Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршруту.

Автобусы малого класса № 89 поедут с проспекта Победы по улицам Беляева, Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршруту; автобусы малого и большого классов № 44 и 70 - с улицы Луначарского по Гагарина и далее по маршрутам.

Автобусы малого класса № 2а, 29 и 81 будут перевозить пассажиров с проспекта Победы по улицам Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршрутам; автобусы малого класса № 1т - с улицы Пушкина по Кулакова, Гагарина и далее по маршруту.

Автобусы малого класса № 55 станут двигаться с улицы Луначарского по Гагарина, Суворова, 8 Марта и далее по маршруту; автобусы малого класса № 2т - с улицы Суворова по Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, Суворова и далее по маршруту.

Автобусы малого класса № 13, 16, 68 и 75 с проспекта Победы будут сворачивать на улицу Беляева, затем Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршрутам.

Автобусы малого класса № 77 при движении с улицы Суворова поедут по Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, проспекту Победы и далее по маршруту; при движении с проспекта Строителей - по улицам 8 Марта, Карпинского и далее по маршруту.

Автобусы малого класса № 80 станут перевозить пассажиров с проспекта Строителей по улицам 8 Марта, Суворова и далее по маршруту; автобусы малого класса № 59 - с улицы Гагарина по Луначарского и далее по маршруту.

По всем маршрутам, кроме 77-го, транспорт будет двигаться по новой схеме в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе городской администрации.