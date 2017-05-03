03.05.2017 | 09:18

В среду, 3 мая, сотрудники пензенской Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспортных средств.

Во время рейда инспекторы ГИБДД проверят, как водителями двухколесного транспорта соблюдаются правила дорожного движения.

Только в этом году на территории региона случилось восемь аварий, в результате которых один мотоциклист погиб и девять получили травмы различной степени тяжести.

«При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», - обратились к водителям в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД по Пензенской области.

Напомним: 30 апреля в Мокшанском районе произошла авария, унесшая жизнь 52-летнего мужчины. По предварительным данным, мотоцикл «Урал» слетел в кювет и перевернулся.