Пензенские папы собрались, для того чтобы обсудить проблемы воспитания детей. По словам медицинского психолога Сергея Соколов, в кризисном центре в настоящее время находятся четверо подростков, которые были на грани жизни и смерти.
«Это те ребята, которые не нужны своим отцам и матерям», - подчеркнул Сергей Соколов.
Десять лет назад в регионе был создан первый совет отцов. Сейчас они существуют во многих районах губернии.
«Есть какая-то активная часть пап, которые легки на подъем и готовы к действиям. Но наша задача - вовлечь большее число отцов», - подчеркнул председатель городского совета отцов Михаил Шахов.
«Нам нужно, чтобы движение развивалось и не носило формальный характер», - добавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Говорили на региональном форуме и о неполных семьях, о том, как помочь в тех случаях, если у ребенка по разным причинам нет отца.
«Я призываю мужскими поступками воспитывать детей (своих и тех, у кого нет отца), делать добрые и интересные дела», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Кстати, на форуме было принято решение о проведении конкурса «Успешный отец». Он пройдет в следующем учебном году.
penzainform.ru писал(a):Грустно, девицы... Столько денег, чтобы малыш родился, а тут "не нужны"... Как могут быть дети не нужны? Может стоит вместо исправительных работ за ст. 156, 157 УК РФ ввести реальные сроки, чтобы на зоне хотя бы копеечку детям заработали?