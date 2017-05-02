Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 мая 2017|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+21oC
Завтра | Гроза |
  62.15  |  $  56.95
 

Общество | В следующем учебном году в Пензе выберут самого успешного отца

02.05.2017|17:50
Печать

Пензенские папы собрались, для того чтобы обсудить проблемы воспитания детей. По словам медицинского психолога Сергея Соколов, в кризисном центре в настоящее время находятся четверо подростков, которые были на грани жизни и смерти.

«Это те ребята, которые не нужны своим отцам и матерям», - подчеркнул Сергей Соколов.

Десять лет назад в регионе был создан первый совет отцов. Сейчас они существуют во многих районах губернии.

«Есть какая-то активная часть пап, которые легки на подъем и готовы к действиям. Но наша задача - вовлечь большее число отцов», - подчеркнул председатель городского совета отцов Михаил Шахов.

«Нам нужно, чтобы движение развивалось и не носило формальный характер», - добавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Говорили на региональном форуме и о неполных семьях, о том, как помочь в тех случаях, если у ребенка по разным причинам нет отца.

«Я призываю мужскими поступками воспитывать детей (своих и тех, у кого нет отца), делать добрые и интересные дела», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кстати, на форуме было принято решение о проведении конкурса «Успешный отец». Он пройдет в следующем учебном году.

0
0
0
0
Гость|02.05.2017 19:21|

penzainform.ru писал(a):

«Это те ребята, которые не нужны своим отцам и матерям», - подчеркнул Сергей Соколов.
Грустно, девицы... Столько денег, чтобы малыш родился, а тут "не нужны"... Как могут быть дети не нужны? Может стоит вместо исправительных работ за ст. 156, 157 УК РФ ввести реальные сроки, чтобы на зоне хотя бы копеечку детям заработали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!