02.05.2017 | 17:50

Пензенские папы собрались, для того чтобы обсудить проблемы воспитания детей. По словам медицинского психолога Сергея Соколов, в кризисном центре в настоящее время находятся четверо подростков, которые были на грани жизни и смерти.

«Это те ребята, которые не нужны своим отцам и матерям», - подчеркнул Сергей Соколов.

Десять лет назад в регионе был создан первый совет отцов. Сейчас они существуют во многих районах губернии.

«Есть какая-то активная часть пап, которые легки на подъем и готовы к действиям. Но наша задача - вовлечь большее число отцов», - подчеркнул председатель городского совета отцов Михаил Шахов.

«Нам нужно, чтобы движение развивалось и не носило формальный характер», - добавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Говорили на региональном форуме и о неполных семьях, о том, как помочь в тех случаях, если у ребенка по разным причинам нет отца.

«Я призываю мужскими поступками воспитывать детей (своих и тех, у кого нет отца), делать добрые и интересные дела», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кстати, на форуме было принято решение о проведении конкурса «Успешный отец». Он пройдет в следующем учебном году.