02.05.2017 | 16:07

О том, как сделать пришкольные территории краше, в Пензе начали думать еще в декабре. А в апреле пришло время финального этапа городского конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений.

В творческих архитектурных состязаниях приняли участие создатели 34 проектов. Они разделились по трем направлениям.

«Первая номинация - «Комплексное ландшафтное решение», вторая - «Модуль», третья - «Элемент ландшафтного дизайна». Это может быть суперклумба или интересный вход в школу», - уточнила заместитель директора научно-методического образовательного центра г. Пензы Татьяна Кремнева.

Разработкой дизайна занимались и учителя, и дети, и родители. Комфорт на территории школы необходим всем.

В августе жюри конкурса воочию оценит, как реализовались проекты ландшафтного дизайна пришкольных территорий.