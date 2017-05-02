Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 мая 2017|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+21oC
Завтра | Гроза |
  62.15  |  $  56.95
 

Общество | В Пензе проходит конкурс на лучшее благоустройство школьной территории

02.05.2017|16:07
Печать

О том, как сделать пришкольные территории краше, в Пензе начали думать еще в декабре. А в апреле пришло время финального этапа городского конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений.

В творческих архитектурных состязаниях приняли участие создатели 34 проектов. Они разделились по трем направлениям.

«Первая номинация - «Комплексное ландшафтное решение», вторая - «Модуль», третья - «Элемент ландшафтного дизайна». Это может быть суперклумба или интересный вход в школу», - уточнила заместитель директора научно-методического образовательного центра г. Пензы Татьяна Кремнева.

Разработкой дизайна занимались и учителя, и дети, и родители. Комфорт на территории школы необходим всем.

В августе жюри конкурса воочию оценит, как реализовались проекты ландшафтного дизайна пришкольных территорий.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!