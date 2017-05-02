02.05.2017 | 11:20

Во вторник, 2 мая, на официальном сайте городской администрации опубликовали перечень тротуаров, подлежащих в 2017 году ремонту с использованием плитки. Определена их площадь и сумма необходимых денежных средств.

Так, на мощение в общей сложности 52 тысяч кв. м пешеходных дорожек планируется потратить почти 108 млн рублей.

Плиткой будут выложены тротуары на улицах Московской (от Долгова до Бакунина), Володарского (от Октябрьской до Карла Маркса), Кирова (от Славы до Лермонтова), Максима Горького (от Кирова до Володарского), Славы (от Урицкого до Кирова), Лермонтова (от Кирова до Советской), Советская (от Карла Маркса до Лермонтова), а также участок от Привокзальной площади до улицы Октябрьской с выездом на Плеханова.

«Окончательное решение по финансированию проекта будет принято после уточнения перечня тротуаров», - сообщили в пресс-службе мэрии.