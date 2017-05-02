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Общество | В Пензе определены улицы, где тротуары выложат плиткой

02.05.2017|11:20
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Во вторник, 2 мая, на официальном сайте городской администрации опубликовали перечень тротуаров, подлежащих в 2017 году ремонту с использованием плитки. Определена их площадь и сумма необходимых денежных средств.

Так, на мощение в общей сложности 52 тысяч кв. м пешеходных дорожек планируется потратить почти 108 млн рублей.

Плиткой будут выложены тротуары на улицах Московской (от Долгова до Бакунина), Володарского (от Октябрьской до Карла Маркса), Кирова (от Славы до Лермонтова), Максима Горького (от Кирова до Володарского), Славы (от Урицкого до Кирова), Лермонтова (от Кирова до Советской), Советская (от Карла Маркса до Лермонтова), а также участок от Привокзальной площади до улицы Октябрьской с выездом на Плеханова.

«Окончательное решение по финансированию проекта будет принято после уточнения перечня тротуаров», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|02.05.2017 11:43|

А если это, крышечками от бутылок замостить тротуары?

Гость|02.05.2017 11:47|

2000 за 1 кв метр, что-то дороговато

Гость|02.05.2017 11:48|

Кто-то может класть плитку лучше армян?

Гость|02.05.2017 11:50|

Я могу

Гость|02.05.2017 11:50|

Но не хочу.

Гость|02.05.2017 11:52|

за 2000 даже с материалом, очень хочу

Гость|02.05.2017 11:54|

В какой раз можно списывать деньги наукладку плитку на Московской, Кирова и т.д.??? Каждый год "кладут заново", деньги списывают регулярно на одних и тех же кв. метрах... Из года в год. Сколько можно деньги таким образом отмывать??? Лучше бы набережную сделали, или уложили спальный район на ГПЗ в плитку хоть раз

Гость|02.05.2017 12:04|

Гость писал(a):

В какой раз можно списывать деньги наукладку плитку на Московской, Кирова и т.д.??? Каждый год "кладут заново"
Это где же, каждый год заново тама? Давай не болтай.

Гость|02.05.2017 12:13|

ну понятно, чей-то родственный бизнес надо приподнять..

Гость|02.05.2017 12:20|

да пусть лучше везде асфальтом закатают, быстро и недорого.

Имя: Гость
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