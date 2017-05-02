02.05.2017 | 12:07

В понедельник, 1 мая, в Пензенский поисково-спасательный центр обратилась за помощью жительница улицы Ново-Казанской. Она сообщила, что вышла на лестничную площадку проводить внуков, а входную дверь захлопнуло сквозняком.

Женщину особенно беспокоило то, что в квартире остался включенным утюг.

«Прибыв на место, спасатели проникли в квартиру через окно второго этажа по раздвижной лестнице и выключили утюг», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.

После этого они изнутри открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру.