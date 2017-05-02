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Общество | Спасатели помогли пензячке попасть в квартиру с включенным утюгом

02.05.2017|12:07
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В понедельник, 1 мая, в Пензенский поисково-спасательный центр обратилась за помощью жительница улицы Ново-Казанской. Она сообщила, что вышла на лестничную площадку проводить внуков, а входную дверь захлопнуло сквозняком.

Женщину особенно беспокоило то, что в квартире остался включенным утюг.

«Прибыв на место, спасатели проникли в квартиру через окно второго этажа по раздвижной лестнице и выключили утюг», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.

После этого они изнутри открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру.

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Гость|02.05.2017 12:23|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

Гость|02.05.2017 12:24|

Без прочтения текста, по заголовку воображение рисовало картину в красках из 90-х...

Крепкие парни с горячим утюгом спрашивают у хозяйки:

- Точно не помните где ключи оставили?

Имя: Гость
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