В понедельник, 1 мая, в Пензенский поисково-спасательный центр обратилась за помощью жительница улицы Ново-Казанской. Она сообщила, что вышла на лестничную площадку проводить внуков, а входную дверь захлопнуло сквозняком.
Женщину особенно беспокоило то, что в квартире остался включенным утюг.
«Прибыв на место, спасатели проникли в квартиру через окно второго этажа по раздвижной лестнице и выключили утюг», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.
После этого они изнутри открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру.
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