02.05.2017 | 13:22

Интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» в преддверии летнего сезона снижает цены на климатическую технику.

Акция «Охлаждаем цены» действует с 2 по 15 мая включительно. В этот период «Ситилинк» предлагает пензенцам по специальным ценам сплит-системы, мобильные кондиционеры, увлажнители, воздухоочистители, вентиляторы и погодные станции.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.citilink.ru, выбрать товар и положить его в корзину.

Условия распространяются не на весь ассортимент климатической техники «Ситилинк». Со списком акционных товаров можно ознакомиться на сайте www.citilink.ru.