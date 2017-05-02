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Общество | «Ситилинк» в Пензе снижает цены на климатическую технику

02.05.2017|13:22
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Интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» в преддверии летнего сезона снижает цены на климатическую технику.

Акция «Охлаждаем цены» действует с 2 по 15 мая включительно. В этот период «Ситилинк» предлагает пензенцам по специальным ценам сплит-системы, мобильные кондиционеры, увлажнители, воздухоочистители, вентиляторы и погодные станции.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.citilink.ru, выбрать товар и положить его в корзину.

Условия распространяются не на весь ассортимент климатической техники «Ситилинк». Со списком акционных товаров можно ознакомиться на сайте www.citilink.ru.

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