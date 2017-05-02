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Общество | Пензенцев приглашают на посты по измерению артериального давления

02.05.2017|13:09
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С 3 мая и до конца месяца во всех поликлиниках Пензенской области будут работать посты по измерению артериального давления.

«Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который проводится ежегодно во вторую субботу мая», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

На посту все желающие смогут измерить давление, определить индекс массы тела и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также медики проконсультируют их по коррекции выявленных нарушений.

«В Пензенской области распространенность артериальной гипертонии составляет 32%, т. е. каждый третий житель подвержен риску возникновения жизнеугрожающих заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт», - добавили в минздраве.

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