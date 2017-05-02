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Общество | Неравнодушных пензенцев пригласили на уборку могил ветеранов

02.05.2017|11:33
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В четверг, 4 мая, в 11:00 на Мироносицком кладбище Пензы (ул. Захарова, 21) состоится гражданско-патриотическая акция «Кто, если не мы?», во время которой приведут в порядок могилы ветеранов и захоронения времен войны.

«Из Пензенской области в действующую армию были призваны около 300 тысяч человек, из которых около 192 тысяч не вернулись. Не всех раненых на фронте бойцов и командиров Красной Армии удалось спасти. За некоторыми из них ухаживают благодарные жители области. Наряду с ухоженными есть захоронения, которые находятся в плачевном состоянии. В таком же состоянии находятся некоторые из могил ветеранов Великой Отечественной войны, у которых, вероятно, не осталось родственников, чтобы следить за ними», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты приглашают всех неравнодушных пензенцев принять участие в уборке. При себе необходимо иметь перчатки, мешки для мусора, краску (черную, белу, серебрянку), секаторы, топоры и металлические щетки.

«О потребностях в материалах и инструментах можно уточнить в оргкомитете: +7 963 109 08 63 – Загребельная Яна Владимировна», - говорится на сайте.

Напомним: Учащиеся школы № 37 и пензенский поисковый отряд «Поиск-вездеход» приняли участие в акции «Дорога к обелиску», в рамках которой благоустроили 105 воинских захоронений на Митрофановском кладбище: отремонтировали надгробия, побелили основания мемориалов, убрали сухую листву.

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Гость|02.05.2017 11:54|

грязный-нищий город

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