02.05.2017 | 15:38

«Компания «Транснефть» не будет утюжить бульдозерами дома жителей Кузнецка», - заявил вице-президент компании Михаил Маргелов после встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым во вторник, 2 мая. Стороны обсуждали судьбу домов, попавших в защитную зону трубопровода.

Михаил Маргелов пояснил представителям СМИ, что срок строительства новой зоны безопасности и перемещения нефтепроводной трубы в обход Кузнецка перенесен с 2024 года на 2019.

«Это было непростое решение, которое требует переориентации материальных ресурсов и финансовой составляющей», - отметил он.

По словам представителя «Транснефти», завтра, 3 мая, рабочая группа собирается вылететь в Кузнецк, чтобы встретиться с жителями и представителями органов местного самоуправления. Он также отметил, что Пензенская область не единственная, где возник подобного рода конфликт. Аналогичные ситуации сложились в Московской области, Пермском крае и других регионах. Тем не менее компания старается найти компромиссное решение проблемы.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что для него важно обеспечить безопасность граждан. «Я вижу понимание, поддержку и желание найти законное решение этой задачи», - отметил он.

Напомним: в 2016 году компания «Транснефть - Дружба» потребовала снести дома, находящиеся в охранной зоне нефтепровода «Дружба», подав соответствующие иски в суд. Для нескольких десятков кузнецких семей возникла угроза лишиться единственного жилья.

В феврале 2017-го губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителями ПАО «Транснефть». После разговора за закрытыми дверями вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов сообщил, что представители компании готовы искать решение проблемы другим путем.

В марте депутаты Собрания представителей Кузнецка обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о переносе участка нефтепровода «Дружба-2», проходящего в черте населенного пункта.

В апреле от руководства «Транснефти» поступил документ о разработке проекта защитных сооружений в границах города вдоль нефтепровода «Дружба», а суд приостановил иски по 24 делам до назначения экспертизы.