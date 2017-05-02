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Общество | МВД: В Пензенской области праздничные мероприятия прошли без нарушений

02.05.2017|12:51
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Пензенская полиция подвела итоги охраны общественного порядка в минувшие праздничные дни.

Так, 29 апреля, 30 апреля и 1 мая в областном центре и других населенных пунктах состоялись 33 публичных мероприятия, в том числе различные митинги. Участие в них приняли более девяти тысяч жителей региона.

1 Мая около 16 тысяч человек посетили праздничные площадки. В охране общественного порядка было задействовано почти 450 полицейских и 30 сотрудников Росгвардии, а также более 180 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

«Сотрудники полиции несли службу в усиленном режиме. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприятий не допущено», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|02.05.2017 13:19|

коммунисты все стареют и стареют, им не до нарушений

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