02.05.2017 | 12:51

Пензенская полиция подвела итоги охраны общественного порядка в минувшие праздничные дни.

Так, 29 апреля, 30 апреля и 1 мая в областном центре и других населенных пунктах состоялись 33 публичных мероприятия, в том числе различные митинги. Участие в них приняли более девяти тысяч жителей региона.

1 Мая около 16 тысяч человек посетили праздничные площадки. В охране общественного порядка было задействовано почти 450 полицейских и 30 сотрудников Росгвардии, а также более 180 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

«Сотрудники полиции несли службу в усиленном режиме. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприятий не допущено», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.