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Общество | Ломбард «Легкие бабки» поможет домохозяйкам и пенсионерам

02.05.2017|08:57
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В некоторых жизненных ситуациях ломбард «Легкие бабки» может стать помощником даже для домохозяек и пенсионеров.

Главное условие - четко представлять структуру своих доходов и контролировать расходы. Услугой ломбарда нужно очень осторожно пользоваться, если нет регулярного заработка, который позволит расплатиться по займу.

Представьте ситуацию. Суббота. Утро. Звонит друг семьи, который оказался в городе проездом. Хочется накрыть красивый стол. Можно, конечно, занять 2 000-3 000 рублей у друзей и соседей, но, к примеру, в ломбарде 3 000 на 7 дней обойдутся в 92 рубля.

Или другой пример. Пятница. Семья ужинает. Вдруг хозяйка вспоминает, что завтра все приглашены на 10-летие сына друзей, которому они обещали подарить велосипед за 5 000 рублей.

Деньги в семье привыкли считать, а тут непредвиденные расходы. Залезать в семейные копилки не хочется, а аванс только через неделю.

Необходимую сумму можно занять в ломбарде. 5 000 на 7 дней будут стоить 161 рубль. Кстати, эту сумму можно попросить в качестве скидки у продавца. Нужно только посчитать и принять решение.

Ломбард «Легкие бабки» расположен на проспекте Строителей, 48. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Получить необходимую информацию можно по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.

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