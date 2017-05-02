02.05.2017 | 18:33

Весенний праздник в честь Первомая собрал на набережной Спутника не только местных жителей, но и гостей. Для сотен взрослых и детей подготовили разнообразные развлечения.

Организация досуга была на высоком уровне: множество детских аттракционов, профессиональные аниматоры. Набережная Города Спутника пользуется популярностью у пензенцев.

«Это частичка южного города!» - отметила молодая горожанка.

«Праздники просто обалденные», - добавила юная пензячка.

«Большое спасибо всем, кто это обустроил», - подытожила еще одна участница мероприятия.

Как и все праздники, этот не обошелся без подарков. Победители конкурсов и викторин получили призы. А обладатели карт жителей и гостей Спутника стали участниками первомайской лотереи.

В завершение торжеств на фонтанной площади звучала живая музыка. Известные хиты исполнила кавер-группа «Классики жанра».

«Я просто обожаю это место. Спасибо руководителям, которые содержат микрорайон в таком порядке», - заявил один из зрителей.

А 9 Мая компания «Термодом» приглашает всех пензенцев в Спутник на грандиозные торжества и яркий, незабываемый салют.