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Общество | В работе областной наркологической больницы выявлены нарушения

01.05.2017|11:06
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Прокурорская проверка в Первомайском районе Пензы выявила нарушения в работе областной наркологической больницы.

В учреждении не соблюдались правила регистрации операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ.

Кроме того, в больнице неправильно хранились лекарства, нарушался порядок прохождения пациентами диагностики и курса лечения от наркомании по постановлению суда.

По итогам проверки главный врач медучреждения был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Также два должностных лица оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за неправильное хранение лекарств.

«Прокурором района руководителю лечебного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении, принесен протест на противоречащий закону приказ главного врача о порядке работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены, выявленные нарушения устранены. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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