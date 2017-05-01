01.05.2017 | 11:06

Прокурорская проверка в Первомайском районе Пензы выявила нарушения в работе областной наркологической больницы.

В учреждении не соблюдались правила регистрации операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ.

Кроме того, в больнице неправильно хранились лекарства, нарушался порядок прохождения пациентами диагностики и курса лечения от наркомании по постановлению суда.

По итогам проверки главный врач медучреждения был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Также два должностных лица оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за неправильное хранение лекарств.

«Прокурором района руководителю лечебного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении, принесен протест на противоречащий закону приказ главного врача о порядке работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены, выявленные нарушения устранены. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.