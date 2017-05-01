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Общество | В Пензе завершен пятый семестр школы права Academia Legis

01.05.2017|16:52
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Пятый семестр школы права Academia Legis завершен. Это совместный проект управления судебного департамента в области и Пензенского государственного университета.

В его рамках в 2017 году 260 школьников из 4 учебных заведений познавали азы гражданского, конституционного права, посещали лекции и мастер-классы, которые проводили студенты юридического факультета.

«Кто-то свяжет свою жизнь с юриспруденцией, кто-то нет, но знание основ законодательства поможет в дальнейшем», - подчеркнул начальник Управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

Сами ребята осознают важность участия в школе Academia Legis. Они узнали, зачем нужны гражданский и уголовный кодексы, получили необходимые для каждого гражданина страны знания.

«Это интересно! Многим придется сдавать экзамен по обществознанию. Нам объясняли материал очень доступным языком», - отметила участница проекта Алиса Долина.

За время пятого семестра со старшеклассниками было проведено более 150 занятий в различных формах, в том числе «Урок правосудия», «Нюрнбергский процесс», «Неделя парламентаризма» и другие. Председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов вручил сертификаты об окончании школы права всем школьникам, посещавшим ее.

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