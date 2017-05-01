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Общество | Тысячи пензенцев отметили Первомай в центре города

01.05.2017|15:50
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Под звуки государственного гимна в небо над утренней Пензой взмыли шары цветов российского триколора. Это один из символов Первомая.

Пара кумачовых шариков ненадолго зацепилась за памятник вождю мирового пролетариата как напоминание о том, кому мы обязаны традицией отмечать Праздник Весны и Труда.

«Я люблю свою Родину и в горе, и в радости», - призналась жительница Пензы Галина Фролова.

Абдуллах Мохамад Джоумудес недавно приехал в Россию из Республики Чад. Для него Первомай - торжество знакомое, но пока еще диковинное.

На традиционный митинг на площади Ленина собрались представители рабочих коллективов, профсоюзов, студенты, руководители города и области.

«Дорогие друзья! Я поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, процветания», - обратился к жителям региона губернатор Иван Белозерцев.

В этом году в праздничном митинге приняли участие около семи тысяч пензенцев. После его завершения центр города превратился в одну большую сценическую площадку.

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