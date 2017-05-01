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Общество | Сердобский район представил свои достижения на областном фестивале

01.05.2017|17:02
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В рамках фестиваля «Таланты земли Пензенской» Сердобский район представил свои достижения в промышленности, сельском хозяйстве, народном творчестве. Но главная гордость - это местные жители.

«Люди у нас сердобольные, отсюда и название», - отметил глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.

В фойе областной библиотеки имени Лермонтова Татьяна Кобзева организовала выставку своей продукции. Женщина делает букеты из мягких игрушек, чайные домики и многое другое. Творчеством мастерица увлеклась из-за трудной жизненной ситуации.

«Меня сократили, вот и пришлось заняться, чтобы выжить», - рассказала она.

Сейчас дела у бизнес-леди идут неплохо. Ее продукция пользуется спросом у жителей как Пензенской области, так и других регионов России.

Также в рамках презентации состоялось выступление ведущих творческих коллективов Сердобского района. Больше часа приезжие артисты радовали зрителей своими хореографическими и вокальными номерами.

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