01.05.2017 | 10:15

В понедельник, 1 мая, в разных районах Пензы продолжается ремонт дорог.

На улицах Светлой и Дружбы две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтируют его.

На Львовской и Мереняшева ведется демонтаж бортового камня и подготовка асфальтового покрытия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, на проспекте Победы бригады рабочих занимаются фрезерованием и демонтажем бортового камня.

Напомним: 23 апреля у памятника Победы начался ремонт дорожного покрытия. Его планируют выполнить комплексно: установить бордюры, нанести разметку.