Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 мая 2017|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | На пяти улицах Пензы продолжают ремонтировать дороги

01.05.2017|10:15
Печать

В понедельник, 1 мая, в разных районах Пензы продолжается ремонт дорог.

На улицах Светлой и Дружбы две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтируют его.

На Львовской и Мереняшева ведется демонтаж бортового камня и подготовка асфальтового покрытия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, на проспекте Победы бригады рабочих занимаются фрезерованием и демонтажем бортового камня.

Напомним: 23 апреля у памятника Победы начался ремонт дорожного покрытия. Его планируют выполнить комплексно: установить бордюры, нанести разметку.

0
0
0
0
Гость|01.05.2017 10:36|

penzainform.ru писал(a):

На Львовской и Мереняшева
Где это? Под Константиновкой что ли? Вы на центр города посмотрите, ослы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!