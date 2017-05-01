В понедельник, 1 мая, в разных районах Пензы продолжается ремонт дорог.
На улицах Светлой и Дружбы две бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой дорожного полотна и асфальтируют его.
На Львовской и Мереняшева ведется демонтаж бортового камня и подготовка асфальтового покрытия.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, на проспекте Победы бригады рабочих занимаются фрезерованием и демонтажем бортового камня.
Напомним: 23 апреля у памятника Победы начался ремонт дорожного покрытия. Его планируют выполнить комплексно: установить бордюры, нанести разметку.
penzainform.ru писал(a):Где это? Под Константиновкой что ли? Вы на центр города посмотрите, ослы!