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Общество | Мэр Пензы Виктор Кувайцев пожелал горожанам счастья и светлой весны

01.05.2017|09:42
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с 1 Мая.

«Примите сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда! Пензенцев во все времена отличали трудолюбие, доброжелательность и готовность созидать. Благодаря жителям Пенза сегодня - современный, динамично развивающийся город.

Все, чем мы можем гордиться, сотворили умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд был смыслом жизни, основой чести и достоинства.

Низкий поклон ветеранам труда, которые внесли большой вклад в развитие города, сохранили и приумножили производственный потенциал, передали подрастающему поколению лучшие профессиональные традиции.

Наша талантливая, инициативная, целеустремленная молодежь достойно приняла эстафету старших товарищей. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач являются залогом настоящих и будущих успехов пензенцев.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы работа всегда приносила радость, обеспечивая достойную жизнь вам и вашим семьям. Счастья вам, дорогие земляки, добра и светлой весны!» - говорится в тексте поздравления.

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Гость|01.05.2017 10:27|

Лицемер.

Гость|01.05.2017 10:32|

Кувай восходит к мокшанскому слову «кува» («кора, корка», «земля»)

Гость|01.05.2017 10:36|

Из Управления образования г. Пензы (начальник - Голодяев) в школы и детские сады города пришли распоряжания.

Везденева Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ "Лицей №55" г. Пензы, понаписала приказы, принуждающие работников лицея к участию в субботнике и в митинге единороссов 1-го мая, обязывала подписываться под противозаконными приказами.

Гость|01.05.2017 10:39|

Гость писал(a):

Везденева Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ "Лицей №55" г. Пензы, понаписала приказы, принуждающие работников лицея к участию в субботнике и в митинге единороссов 1-го мая, обязывала подписываться под противозаконными приказами
А где прокуратура? Это явное нарушение законности

Имя: Гость
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