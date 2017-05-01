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Общество | Ломбард «Легкие бабки» помогает пензенцам осуществить планы

01.05.2017|08:53
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Во многих жизненных ситуациях ломбард может стать решением для работающего гражданина с постоянным доходом.

Внесение задатка по сделке с недвижимостью, оплата обучения детей, выпускные - все это повод обратиться в ломбард. Здесь в комфортной обстановке можно быстро пополнить дефицит.

Главное условие - четко представлять структуру своих доходов и контролировать расходы. Услугой ломбарда нужно очень осторожно пользоваться, если нет регулярного дохода, который позволит расплатиться по займу.

Представьте ситуацию: приближаются майские праздники, отдых обещает стать продолжительным. Турагентство предложило вам путевку на десять дней для четверых человек. На эти цели нужно 150 тысяч рублей, а снимать деньги со счета нет времени.

В такой ситуации может помочь автоломбард. Заем в 150 тысяч рублей на 14 дней обойдется в 5 100 рублей.

Когда праздники закончатся, после возвращения вы закроете заем. К тому же все время вашего отсутствия авто будет находиться на теплой охраняемой стоянке.

При этом важно понимать, в каких именно ситуациях ломбард может быть полезен.

Ломбард «Легкие бабки» расположен на проспекте Строителей, 48. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Получить необходимую информацию можно по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.

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