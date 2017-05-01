01.05.2017 | 10:30

В понедельник, 1 мая, глава города Валерий Савельев поздравил пензенцев с Праздником Весны и Труда.

«Первое мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей семьи, родного города, края, всей страны.

Пенза богата замечательными трудовыми традициями, доставшимися нам в наследство от дедов и отцов, и общая задача - приумножить сделанное ими, вырастить достойную смену, воспитывать любовь и уважение к труду и людям труда, чувство долга и ответственности у подрастающего поколения», - говорится в поздравлении главы города.

В заключение Валерий Савельев пожелал землякам хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, согласия, новых добрых дел и достижений на благо пензенцев и Сурского края.