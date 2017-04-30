30.04.2017 | 13:03

В субботу, 29 апреля, на площади у Дома молодежи в Пензе были подведены итоги благотворительной социально-экологической акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники».

Напомним: суть акции состояла в том, чтобы собрать пластиковые крышки от любых бутылок (с газированной водой, соком, молоком и т. п.) и отнести в ближайшую школу. Крышки будут направлены на переработку в Самару, а вырученные средства пойдут на оборудование пансиона для молодых инвалидов «Дом Вероники».

«Лидерами по сбору крышечек стали Шемышейский район (216,6 кг), лицей современных технологий управления № 2 г. Пензы (361,3 кг), детский сад № 103 г. Пензы (80,1 кг)», - сообщает пресс-служба областного министерства образования.

В целом жители области принесли более 2,5 млн пластиковых крышек для «Дома Вероники». Так, ранее сообщалось, что один из жителей Пензы собрал их около 14 тысяч. По словам мужчины, он помогал соседу-инвалиду убирать дом, а там лежало большое количество ненужных пластиковых изделий.