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Общество | Во всеобщем субботнике приняли участие более 156 тысяч жителей области

30.04.2017|13:31
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Более 156 тысяч жителей Пензенской области приняли участие в субботнике, которым 29 апреля завершился месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. В работах также была задействована 1 261 единица техники.

В этот день ликвидировали 672 стихийные свалки и вывезли 2 866 кубометров мусора, привели в порядок 411 кладбищ, посадили 9 787 деревьев и кустарников.

Всего же за время проведения месячника по благоустройству, который стартовал 20 марта, было уничтожено 2 468 свалок, вывезен 4 681 кубометр отходов, приведено в порядок 797 ритуальных мест.

В мероприятиях по благоустройству приняло участие более 320 тысяч человек, использовалась 2 371 спецмашина, сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Напомним: первоначально всеобщий субботник был запланирован на 22 апреля, однако из-за погодных условий его пришлось перенести на неделю.

Источник — фото http://uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|30.04.2017 14:42|

Как при коммуняках 30 годов назад , убрали и отрапортовали наверх .... не одного отстающего рядом , ждём новых указаний.

Гость|30.04.2017 14:44|

ГОСПОДИН КУВАЙЦЕВ ! ПО КУЙБЫШЕВА 15А СКВЕР СТОИТ НЕ УБРАННЫЙ ? КТО ВЛАДЕЛЕЦ ДАННОГО УЧАСТКА ? ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАСТАВИТЬ СОБСТВЕННИКА УБРАТЬ МИНИ- СКВЕР ! ИЛИ ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ ПУСТЬ УБИРАЮТ ! КАКОЙ ГОД В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПОМОЙКА ?НУ СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ ? БУДЕТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕТОМ ПРЕЗИДЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАДАДИМ ВОПРОС! МОЖЕТ ПРЕЗИДЕНТ ЗНАЕТ !

Гость|30.04.2017 14:53|

Я тоже участие принял - срал я на него! Удобрение, опять же...

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