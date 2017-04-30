30.04.2017 | 13:31

Более 156 тысяч жителей Пензенской области приняли участие в субботнике, которым 29 апреля завершился месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. В работах также была задействована 1 261 единица техники.

В этот день ликвидировали 672 стихийные свалки и вывезли 2 866 кубометров мусора, привели в порядок 411 кладбищ, посадили 9 787 деревьев и кустарников.

Всего же за время проведения месячника по благоустройству, который стартовал 20 марта, было уничтожено 2 468 свалок, вывезен 4 681 кубометр отходов, приведено в порядок 797 ритуальных мест.

В мероприятиях по благоустройству приняло участие более 320 тысяч человек, использовалась 2 371 спецмашина, сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Напомним: первоначально всеобщий субботник был запланирован на 22 апреля, однако из-за погодных условий его пришлось перенести на неделю.