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Общество | В Пензе будут дежурить противопожарные бригады

30.04.2017|11:20
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В воскресенье, 30 апреля, в администрации Пензы прошло внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсуждалась тревожная обстановка, сложившаяся в областном центре.

Только за один день, 29 апреля, в Пензе произошло четыре возгорания: на улице Затонной, 6в, в садоводческом товариществе «Дружба», в доме № 20 на улице Экспериментальной и на Грибоедова, 2. Помимо этого, сотрудники пожарных подразделений 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора.

На совещании мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ускорить противопожарное опахивание местности тракторными плугами и обеспечить достаточное количество емкостей и машин для подачи воды.

«Пожарные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. Для их поддержки нужно организовать дежурство бригад сотрудников МУП «Зеленое хозяйства» и «Пензадормост» на пожароопасных объектах. А главы районных администраций должны участвовать в мониторинге городских территорий», - поручил Виктор Кувайцев директорам предприятий.

Было решено сформировать пять рабочих бригад, которые будут дежурить в Ахунах, Заре, на Барковке, в районах автодрома и улицы Чапаева.

Напомним: 29 апреля в Пензе введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 31 мая.

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