30.04.2017 | 11:22

Прокуратура Ленинского района проверила, как в муниципальном казенном предприятии «Теплоснабжение г. Пензы» соблюдается законодательство об охране труда, и выявила нарушения.

Так, специалисты, чья деятельность связана с источниками и условиями повышенной опасности, в обязательном порядке должны проходить освидетельствование у психиатра. Однако ряд сотрудников - водители автомобилей, крановщик, машинист экскаватора и другие - такого обследования не проходили, но были допущены к работе.

За административное правонарушение и. о. директора МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оштрафован на 15 000 рублей. Штраф он заплатил.

«Представление прокурора об устранении выявленных нарушений законодательства находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.