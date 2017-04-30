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Общество | Работники МКП «Теплоснабжение г. Пензы» трудились без осмотра психиатра

30.04.2017|11:22
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Прокуратура Ленинского района проверила, как в муниципальном казенном предприятии «Теплоснабжение г. Пензы» соблюдается законодательство об охране труда, и выявила нарушения.

Так, специалисты, чья деятельность связана с источниками и условиями повышенной опасности, в обязательном порядке должны проходить освидетельствование у психиатра. Однако ряд сотрудников - водители автомобилей, крановщик, машинист экскаватора и другие - такого обследования не проходили, но были допущены к работе.

За административное правонарушение и. о. директора МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оштрафован на 15 000 рублей. Штраф он заплатил.

«Представление прокурора об устранении выявленных нарушений законодательства находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|30.04.2017 11:58|

От оно в чем дело-то! От оказывается почему авария на аварии в городе в отопительный сезон! Слава богу ясно теперь стало почему.

Гость|30.04.2017 12:00|

Какое отношение имеет картинка мака и кода html страницы?

Гость|30.04.2017 13:07|

и кто ж там и.о.?

Гость|30.04.2017 13:23|

Если по чесному,а у кого ныне вообще здоровая психика.

Имя: Гость
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