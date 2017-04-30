30.04.2017 | 12:31

В Пермском крае сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял житель Городищенского района Пензенской области. Как выяснили стражи порядка, мужчине нельзя было садиться за руль: судебные приставы ограничили его в водительском праве из-за долгов.

Полицейские задержали пензенца, изъяли у него автомобиль и водительское удостоверение и отправили машину на штрафстоянку.

Аналогичный случай произошел в Никольском районе. Приставы ограничили алиментщика в возможности управлять транспортом, однако он проигнорировал это постановление.

«Вместо того чтобы платить своему ребенку, он предпочел пополнить бюджет штрафом за нарушение, а также сумел оплатить пребывание транспорта на штрафной стоянке», - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

Сейчас уже более 2 000 жителей региона ограничены в водительских правах. Сумма их долгов превышает 300 миллионов рублей.