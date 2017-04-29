29.04.2017 | 16:08

Вокруг спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» ни соринки. Это результат генеральной уборки, которая проводилась в течение месячника по благоустройству.

«Я думаю, что сегодня наши спортивные объекты и территория вокруг них полностью готовы к летнему сезону», - отметил министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский.

В день общегородского субботника Пенза напоминала большой муравейник. Жители областного центра с метлами, граблями и лопатами старались сделать родной город чище и красивее.

На улице Карпинского в земле копошился VIP-десант. Губернатор посадил ель, чиновники всех уровней власти внесли свою лепту в благоустройство Пензы.

«Для всех нас важно принимать участие в субботниках. Я думаю, что каждый человек, который приводит территорию, где он живет, в порядок, получает удовлетворение», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Продолжается благоустройство сквера Бессмертного полка.

«Предполагается закончить мощение плиткой уже 1 мая. Потом установят лавочки и урны», - уточнил начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров.

Торжественное открытие сквера состоится 8 мая в 17:00.