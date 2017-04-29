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Общество | У колледжа искусств появилась каштановая аллея

29.04.2017|15:23
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В районе Западной Поляны появилась новая аллея. В честь 135-летия Пензенского колледжа искусств преподаватели вместе со своими воспитанниками решили высадить 15 каштанов. Кстати, количество деревьев неслучайно. Оно равняется числу отделов в этом учебном заведении.

«Сейчас многие организации озеленяют свои территории. Мы решили взять с них пример», - пояснил зам. директора Пензенского колледжа искусств Эдуард Токарев.

Среди участников акции был будущий учитель музыки Олег Воробьев. Лопату в руках он держал не первый раз, а вот сажать деревья молодому человеку еще не приходилось.

«Это нужно, чтобы делать город зеленым и создавать приятную атмосферу», - отметил Олег.

В планах у преподавателей также возродить музей, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с 135-летней историей этого образовательного учреждения.

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Гость|29.04.2017 18:12|

Епт, Эдька тамада фиговенькая и баянист так себе уже в замы попал

Гость|29.04.2017 18:14|

Рано считать это аллеей, через пару лет станет ясно. У нас возле дома тоже посадили, половину затоптали быдло своими копытами и корытами.

Гость|29.04.2017 18:25|

Ты что!!! Этож Западная, там живут одни интеллигенты, как Голый в Мордовии

Гость|29.04.2017 18:55|

Эдька сажал под баян. Попрут как на дрожях Каштаны. 135 лет сажают каштаны каждый год традиция такая.

Имя: Гость
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