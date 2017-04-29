29.04.2017 | 15:23

В районе Западной Поляны появилась новая аллея. В честь 135-летия Пензенского колледжа искусств преподаватели вместе со своими воспитанниками решили высадить 15 каштанов. Кстати, количество деревьев неслучайно. Оно равняется числу отделов в этом учебном заведении.

«Сейчас многие организации озеленяют свои территории. Мы решили взять с них пример», - пояснил зам. директора Пензенского колледжа искусств Эдуард Токарев.

Среди участников акции был будущий учитель музыки Олег Воробьев. Лопату в руках он держал не первый раз, а вот сажать деревья молодому человеку еще не приходилось.

«Это нужно, чтобы делать город зеленым и создавать приятную атмосферу», - отметил Олег.

В планах у преподавателей также возродить музей, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с 135-летней историей этого образовательного учреждения.