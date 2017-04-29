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Общество | «Радио 101.8» вручает подарки пензенским дачникам

29.04.2017|16:35
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Размахивая флагом и пакетами с подарками, диджей Нюрочка Чайковская провожала дачников на их садовые участки. Все майские субботы на выездах из Пензы в 9:00 ведущие «Радио 101.8» станут раздавать презенты горожанам. Место расположения группы каждый раз будет меняться.

Три первых счастливчика, узнавших на дороге диджеев «Радио 101.8», получат подарки. Нужно только иметь в машине дачный атрибут: лопату, грабли, ведро, рассаду.

Пензенец Александр оказался заочно знаком с ведущими. Он каждый день слушает их в эфире и знает обо всех проводимых акциях.

«Иногда звоню на радио, заказываю песни. Еду, смотрю - стоят!» - поделился мужчина.

Всем, кто не проехал мимо, Нюрочка Чайковская вручила вкусные и полезные подарки от «Радио 101.8».

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