В пятницу, 28 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев при объезде города поручил отремонтировать дорогу, ведущую в Заречный.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, задание изыскать такую возможность, предположительно за счет экономии, дано заместителю главы администрации Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Андрею Скрипкину.
«По ней каждый день ездят люди в Пензу на работу. Также она пользуется популярностью и у жителей нашего города», - отметил Виктор Кувайцев.
Также во время пятничного объезда Пензы мэр поручил привести в порядок музей военной техники под открытым небом и подготовить к работе фонтан в сквере «Журавли».
Она нормальная. Кстати, по Пензенским дорогам тоже penzainform.ru писал(a):на работу.