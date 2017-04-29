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Общество | Дорогу от Пензы до Заречного планируют отремонтировать

29.04.2017|12:55
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В пятницу, 28 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев при объезде города поручил отремонтировать дорогу, ведущую в Заречный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, задание изыскать такую возможность, предположительно за счет экономии, дано заместителю главы администрации Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Андрею Скрипкину.

«По ней каждый день ездят люди в Пензу на работу. Также она пользуется популярностью и у жителей нашего города», - отметил Виктор Кувайцев.

Также во время пятничного объезда Пензы мэр поручил привести в порядок музей военной техники под открытым небом и подготовить к работе фонтан в сквере «Журавли».

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Гость|29.04.2017 13:15|

Она нормальная. Кстати, по Пензенским дорогам тоже penzainform.ru писал(a):

каждый день ездят люди
на работу.

Гость|29.04.2017 13:34|

Приехал я в Заречный по работе, а навстречу мне два лося. Один сигаретку стрельнул, другой мелочишку на семки отжал. А люди то там какие!!! Пасутся себе мирно на газонах, лежат, загорают...

Гость|29.04.2017 13:55|

Пусть Зарик за свой счёт там делает. Мы там не передвигаемся. Мне у Памятника Победы сделайте нормально.

Гость|29.04.2017 14:00|

Одни пустые слова. Где Ильин, там толку нет! Бесполезный мажор.

Имя: Гость
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