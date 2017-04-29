29.04.2017 | 12:55

В пятницу, 28 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев при объезде города поручил отремонтировать дорогу, ведущую в Заречный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, задание изыскать такую возможность, предположительно за счет экономии, дано заместителю главы администрации Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Андрею Скрипкину.

«По ней каждый день ездят люди в Пензу на работу. Также она пользуется популярностью и у жителей нашего города», - отметил Виктор Кувайцев.

Также во время пятничного объезда Пензы мэр поручил привести в порядок музей военной техники под открытым небом и подготовить к работе фонтан в сквере «Журавли».