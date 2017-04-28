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Общество | Ветерану войны в Афганистане вручили утраченный орден Красной Звезды

28.04.2017|15:52
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В Музее русской армии был заключен союз нерушимый местных отделений Российского военно-исторического общества и организации ветеранов «Боевое братство».

«Мы подпишем соглашение, чтобы помнить, что мы друг для друга есть и будем совместно работать», - пояснил председатель совета регионального отделения организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Если мы передадим свой опыт, любовь к Родине, то сможем воспитать поколение, которое ценит свое Отечество», - подчеркнул председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Ягов.

Боевому офицеру, подполковнику в отставке Олегу Жукову вручили орден Красной Звезды, который у него украли много лет назад. Олег Жуков в качестве начальника разведки 201-й мотострелковой дивизии воевал в Афганистане, там и заслужил государственную награду.

Союз «Боевого братства» и военно-исторического общества в ближайшее время обещает несколько крупных и интересных патриотический акций.

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