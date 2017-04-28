28.04.2017 | 09:52

В пятницу, 28 апреля, отмечается День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Отдать им дань уважения в Главном управлении МЧС России по Пензенской области собрались сотрудники и ветераны пожарной охраны. «Они возложили цветы к стенду памяти, почтили минутой молчания тех, кто не вернулся со службы домой», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Аналогичные мероприятия прошли во всех подразделениях регионального МЧС России. Сотрудники ведомства посетили места захоронения погибших коллег, убрались на могилах, покрасили ограды, возложили цветы.

На сайте регионального ГУ МЧС перечислены имена сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это пожарные ВПЧ № 6 сержанты вн. службы Владимир Лощилов и Сергей Волков, пожарный ПЧ № 1 сержант вн. службы Сергей Егишев, начальник отделения службы майор вн. службы Александр Соколов, начальник инспекции ГПН майор вн. службы Петр Хритин и командир отделения ПЧ № 36 Алексей Ендуткин.