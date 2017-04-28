28.04.2017 | 09:41

3, 4 и 5 мая в Заречном планируется отключение горячей воды на период с 8:00 до 17:00.

«Подача горячей воды городским потребителям будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города», - сообщается на портале «Заречье сегодня» со ссылкой на и. о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Эдуарда Дементьева.

Напомним: в областном центре, по информации представителей ресурсоснабжающих организаций, отключения горячей воды будут производиться согласно графику, но не более чем на две недели.

В конце отопительного сезона-2016/2017 ресурсники предожили испытать теплосети. Котельные начали переводить с зимнего режима работы на летний. Уже сейчас приступили к подготовке их к будущему отопительному сезону, предстоит ремонт оборудования.