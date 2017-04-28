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Общество | В начале мая в Заречном на три дня отключат горячую воду

28.04.2017|09:41
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3, 4 и 5 мая в Заречном планируется отключение горячей воды на период с 8:00 до 17:00.

«Подача горячей воды городским потребителям будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города», - сообщается на портале «Заречье сегодня» со ссылкой на и. о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Эдуарда Дементьева.

Напомним: в областном центре, по информации представителей ресурсоснабжающих организаций, отключения горячей воды будут производиться согласно графику, но не более чем на две недели.

В конце отопительного сезона-2016/2017 ресурсники предожили испытать теплосети. Котельные начали переводить с зимнего режима работы на летний. Уже сейчас приступили к подготовке их к будущему отопительному сезону, предстоит ремонт оборудования.

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Гость|28.04.2017 10:11|

Лоси помоются в речке, ничего страшного.

Гость|28.04.2017 10:18|

Ну а в Пензе то когда отключат отопление? Вчера опять врубили, да так сильно, что рука не терпит.всю ночь подыхали от жары.

Гость|28.04.2017 10:21|

А в Пёнзе отключат отопление 1 мая и включат 31 августа жопы перед школой детям отмыть. А в Заречном на три дня. Где справедливость???

Гость|28.04.2017 11:04|

В Арбекове всю жизнь все лето нет горячей воды. То самое место мыть нечем.

Имя: Гость
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