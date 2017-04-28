28.04.2017 | 16:03

Колышлейский районный суд вынес решение об ограничении в правах родителей 10-летней девочки.

С 2013 года 39-летняя мать и 43-летний отец ребенка, злоупотребляющие спиртным, состоят на профилактическом учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В том числе и по этой причине оба не раз привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, в их доме выявлена антисанитария, отсутствие еды и условий для проживания и обучения дочери.

Летом 2016 года ребенка поместили в областной социально реабилитационный центр для несовершеннолетних. За это время родители ни разу не навестили дочь и не предприняли попыток вернуть ее в семью.

«По результатам проверки прокурор Колышлейского района в адрес руководителя отдела образования администрации района внес представление, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Направленное в суд исковое заявление об ограничении в правах недобросовестных родителей и взыскании с них алиментов на содержание ребенка суд удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.