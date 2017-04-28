Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 апр 2017|17:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | В Колышлейском районе нерадивых родителей ограничили в правах

28.04.2017|16:03
Печать

Колышлейский районный суд вынес решение об ограничении в правах родителей 10-летней девочки.

С 2013 года 39-летняя мать и 43-летний отец ребенка, злоупотребляющие спиртным, состоят на профилактическом учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В том числе и по этой причине оба не раз привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, в их доме выявлена антисанитария, отсутствие еды и условий для проживания и обучения дочери.

Летом 2016 года ребенка поместили в областной социально реабилитационный центр для несовершеннолетних. За это время родители ни разу не навестили дочь и не предприняли попыток вернуть ее в семью.

«По результатам проверки прокурор Колышлейского района в адрес руководителя отдела образования администрации района внес представление, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Направленное в суд исковое заявление об ограничении в правах недобросовестных родителей и взыскании с них алиментов на содержание ребенка суд удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!