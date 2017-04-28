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Общество | В ГК «Дионис» состоялся весенний субботник

28.04.2017|15:03
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В пятницу, 28 апреля, на территории ГК «Дионис» прошел субботник, участие в котором приняли все подразделения холдинга.

Работа на улице Бийской кипела с 6:30. Сотрудники компании дружно вышли навести образцовый порядок к майским праздникам, поскольку субботник для них не только уборка, но и общение и позитивные эмоции.

Совместными усилиями была убрана вся территория, прилегающая к организации.

«Очень важно наводить порядок в родном городе не только во время проведения субботников, но и каждый день, чтобы город становился чище и краше день ото дня», - отметили в ГК «Дионис».

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