28.04.2017 | 15:03

В пятницу, 28 апреля, на территории ГК «Дионис» прошел субботник, участие в котором приняли все подразделения холдинга.

Работа на улице Бийской кипела с 6:30. Сотрудники компании дружно вышли навести образцовый порядок к майским праздникам, поскольку субботник для них не только уборка, но и общение и позитивные эмоции.

Совместными усилиями была убрана вся территория, прилегающая к организации.

«Очень важно наводить порядок в родном городе не только во время проведения субботников, но и каждый день, чтобы город становился чище и краше день ото дня», - отметили в ГК «Дионис».