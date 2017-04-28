28.04.2017 | 14:33

1 сентября школа Города Спутника, которая носит имя великого поэта Михаила Лермонтова, впервые откроет свои двери для учеников. Сейчас идет активная подготовка к новому учебному году.

На родительских собраниях обсуждаются темы зачисления в школу, оснащения учебного заведения, безопасности детей, организации питания. Также проходят демонстрации образцов школьной формы и презентации программ обучения. Летом будут сформированы классы и пройдет набор необходимого количества преподавателей.

Ученики и их родители активно приобщаются к школьным мероприятиям. На экологическом мероприятии жители Спутника целыми семьями сажали деревья в школьном дворе. Акция дала ребятам возможность познакомиться с новой школой и внести свой вклад в озеленение микрорайона.

В последнее время образовательное учреждение стало объектом пристального внимания представителей различных ветвей власти. В этом году школу посетили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, а также делегации из Белгородской и Самарской областей. Гости дали высокую оценку организации современного образовательного пространства в школе.

Школа в Спутнике рассчитана на 1 100 мест и является одной из самых высокотехнологичных и современных в регионе. В трехэтажном здании имеется все необходимое для полноценного обучения и воспитания детей: учебные классы и лаборантские, информационный центр, библиотека, помещение для занятий настольным теннисом, спортивный и тренажерный залы, мастерские по обработке металла и древесины, медицинский блок и многое другое. Кроме этого, в спортивную инфраструктуру школы входит футбольное поле, баскетбольная площадка и теннисный корт.