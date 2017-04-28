28.04.2017 | 17:57

Заслуженный артист России, известный шансонье Сергей Трофимов, или просто Трофим, в Пензе частый гость. Он всегда остается любимцем публики.

На этот раз была представлена юбилейная программа, посвященная 50-летию музыканта. В нее вошли самые популярные композиции из разных альбомов. Большинство из них о нашей жизни, о проблемах современного общества. Песни, которые исполняет Трофимов, пронизаны философией сложности чувств и взаимоотношений.

Еще в начале 90-х они завоевали сердца любителей авторской песни, рока, русского шансона, простых и душевных мелодий. С тех пор Сергей Трофимов выпустил около двух десятков альбомов, наиболее известные среди которых «Аристократия помойки», «Ветер в голове», «Ностальгия». Каждый концерт Трофима запоминается его поклонникам своей легкостью и искренностью.

Выступление Сергея Трофимова продолжалось более двух с половиной часов. Цена билетов доходила до четырех с лишним тысяч рублей.