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Общество | Сергей Трофимов представил в Пензе юбилейную программу

28.04.2017|17:57
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Заслуженный артист России, известный шансонье Сергей Трофимов, или просто Трофим, в Пензе частый гость. Он всегда остается любимцем публики.

На этот раз была представлена юбилейная программа, посвященная 50-летию музыканта. В нее вошли самые популярные композиции из разных альбомов. Большинство из них о нашей жизни, о проблемах современного общества. Песни, которые исполняет Трофимов, пронизаны философией сложности чувств и взаимоотношений.

Еще в начале 90-х они завоевали сердца любителей авторской песни, рока, русского шансона, простых и душевных мелодий. С тех пор Сергей Трофимов выпустил около двух десятков альбомов, наиболее известные среди которых «Аристократия помойки», «Ветер в голове», «Ностальгия». Каждый концерт Трофима запоминается его поклонникам своей легкостью и искренностью.

Выступление Сергея Трофимова продолжалось более двух с половиной часов. Цена билетов доходила до четырех с лишним тысяч рублей.

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