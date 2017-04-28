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Общество | Счета за воду и электроэнергию выставят в одной квитанции

28.04.2017|17:54
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Уже в мае горожане получат единую квитанцию со счетами за воду и электроэнергию. В первую очередь изменения коснутся тех потребителей, у которых заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. В основном это жители частного сектора - таких около двадцати тысяч абонентов.

«Квитанции жители получат одновременно, немного раньше, чем обычно - с 12 по 15 мая. Будет больше времени на оплату. По ним можно оплатить сразу две услуги», - уточнил представитель ресурсоснабжающей компании Вениамин Африканов.

У каждой услуги свой штрих-код. Соответственно деньги поступят на счет каждой из организаций. Планируется, что в будущем и жильцам многоквартирных домов станут присылать такие квитанции. По словам представителей ресурсоснабжающих компаний, делается это для того, чтобы при расчетах с потребителями исключить посредников.

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Гость|28.04.2017 18:56|

Как, опять???! Еще с ноябрьским сбоем программ до конца не разобрались!!

Гость|28.04.2017 19:00|

Новые объемные штрих-коды очень плохо считываются банкоматами! Если на каждую услугу свой штрих-код будет-очереди в банках зависнут.

Имя: Гость
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