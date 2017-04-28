28.04.2017 | 17:54

Уже в мае горожане получат единую квитанцию со счетами за воду и электроэнергию. В первую очередь изменения коснутся тех потребителей, у которых заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. В основном это жители частного сектора - таких около двадцати тысяч абонентов.

«Квитанции жители получат одновременно, немного раньше, чем обычно - с 12 по 15 мая. Будет больше времени на оплату. По ним можно оплатить сразу две услуги», - уточнил представитель ресурсоснабжающей компании Вениамин Африканов.

У каждой услуги свой штрих-код. Соответственно деньги поступят на счет каждой из организаций. Планируется, что в будущем и жильцам многоквартирных домов станут присылать такие квитанции. По словам представителей ресурсоснабжающих компаний, делается это для того, чтобы при расчетах с потребителями исключить посредников.