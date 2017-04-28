28.04.2017 | 11:47

Из-за риска возникновения пожаров региональное ГУ МЧС обратилось к пензенцам с просьбой отказаться от разведения костров.

Во время майских праздников горожане отправятся на свои дачные участки, где займутся уборкой после зимы. Собранный мусор многие из них предпочитают сжигать, а это может стать причиной природного пожара. Еще одним фактором риска становится разведение огня для приготовления шашлыков.

«Только за 27 апреля в регионе зарегистрировано 38 случаев возгорания мусора и сухой травы. Они зафиксированы в Кузнецком, Бессоновском, Лунинском и других районах», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дачников призвали не допускать нарушений правил сжигания травы и бытового мусора, а по возможности и вовсе это исключить.

«При сжигании мусора место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью. Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего сооружения.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной полосой шириной не менее 0,4 метра. Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и связи», - подчеркнули в МЧС.

Напомним: губернатор Пензенской области призвал садоводов отказаться от традиции сжигания мусора на приусадебных участках.

По его словам, сначала прошлогоднюю траву поджигают, оставляют гореть без присмотра, затем огонь перекидывается на строения, в результате происходит трагедия, гибнут жители, уничтожается имущество.

С 15 апреля по 15 октября в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон.

По словам председателя центрального совета ВДПО Владимира Кудрявцева, в настоящее время ситуация с пожарами на Пензенской земле находится под контролем.