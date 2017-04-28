28.04.2017 | 10:55

В понедельник, 1 мая, в Праздник Весны и Труда, в 10:00 на площади Ленина в областном центре состоится торжественный митинг.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей Пензы принять участие в этом событии, чтобы показать пример сплоченности, проявить взаимное уважение друг к другу, выразить радость и гордость за свой город, за любимый край, за великую Россию», - сообщили в пресс-службе мэрии.

С 11:00 до 12:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет концерт муниципального духового оркестра под руководством Анатолия Набережного, а в сквере «Копилка пословиц» выступит ансамбль «Серебряная прядь».

Во время торжеств для гостей праздника организована полевая кухня «Солдатская каша».

Напомним: на первомайской демонстрации каждый район Пензы представит колонна с оригинальным сопровождением: Ленинский пройдет с духовым оркестром, Первомайский - с военным, Железнодорожный будут сопровождать барабанщики, Октябрьский - ансамбль «Голоса России».

В этот же день региональная молодежная общественная организация «Поколение нового времени» вместе со своими сторонниками проведетв Пензе демонстрацию и митинг.

В праздничные дни изменится схема движения транспорта по улицам города: ряд магистралей перекроют.