28.04.2017 | 11:39

На сессии Заксобра, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, пензенские парламентарии приняли решение о предоставлении путевок для отдыха и оздоровления сиротам и детям без попечения родителей, находящимся в возрасте от 18 до 23 лет. Также им будет компенсирован проезд к месту отдыха и обратно. Ранее эта мера социальной поддержки предоставлялась только детям до 18 лет.

Кроме того, им установлена дополнительная выплата денежных средств на организацию летнего отдыха в размере 4 000 руб.

В 2016 году правом на указанную выплату воспользовались опекуны и приемные родители 2 706 детей. На эти цели было направлено 10 млн 824 тыс. руб. из бюджета Пензенской области.

В 2017 году в Сурском крае 1 426 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают профессиональное образование по очной форме. Из них право на первоочередное предоставление путевок в санаторно-курортные организации по медицинским показаниям имеют 64 человека. Остальные 1 362 человека могут получить путевки в обычные организации отдыха и оздоровления, подав соответствующее заявление.

В 2016 году средняя стоимость путевки составляла 13 845 руб.

В 2017 году дополнительная потребность денежных средств на реализацию изменений составит 20 млн 888,546 тыс. руб.