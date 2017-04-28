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Общество | Олимпийскую аллею закроют на два дня для обработки от клещей

28.04.2017|11:18
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4 и 5 мая Олимпийская аллея будет закрыта для посетителей в связи с акарицидной обработкой. Лесопарковую зону вдоль дорожек, примыкающих к улицам Лермонтова и Окружной, планируется опрыскивать от клещей.

«Обработка проводится сертифицированными средствами третьей категории токсичности с допустимыми нормами для человека», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Попасть на Олимпийскую аллею можно будет 6 мая.

Данное мероприятие проводится ежегодно. В 2016-м акарицидная обработка осуществлялась 25-26 апреля.

Напомним: в Пензенской области в связи с наступлением сезона активности клещей откроют горячую линию по вопросам профилактики инфекций. С 1 по 15 мая специалисты Роспотребнадзора будут проводить тематическое консультирование населения.

По состоянию на четверг, 27 апреля, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения региона обратились 38 человек, в том числе 15 детей в возрасте до 14 лет.

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Гость|28.04.2017 11:49|

А я через кусты проберусь!

Гость|28.04.2017 11:51|

Гость писал(a):

А я через кусты проберусь!
Клещи тебя там и встренут.

Гость|28.04.2017 11:58|

Клещей бояться - в кусты не ходить. *двусмысленно как то прозвучало*

Имя: Гость
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