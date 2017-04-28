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Общество | Лучшим воспитателем области стала инструктор по физкультуре детсада № 57

28.04.2017|17:41
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В Пензе прошел финал областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». Мужчин среди педагогов не было, только семь девушек.

«Тему определял сам участник, воспитанников предоставлял детсад № 8 города Пензы», - уточнила председатель обкома профсоюза работников образования и науки области Любовь Беспалова.

История Сурского края - это конек Светланы Козыревой. В ее садике существует миниатюрный музей. А еще она с детьми проводит археологические исследования. Правда, в тарелке с песком.

А победителем областных педагогических состязаний стала инструктор по физической культуре детского сада № 57 города Пензы Маргарита Ежова. Она и будет представлять наш регион на федеральном конкурсе «Лучший воспитатель».

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