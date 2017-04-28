28.04.2017 | 09:08

Ломбард «Легкие бабки» может стать надежным и удобным помощником для начинающего предпринимателя.

Рассмотрим несколько примеров. Допустим, вы оформляете кредит в банке. Одобрение получено, деньги перечислят через пять-семь дней, а заплатить по сделке нужно сегодня.

Есть выгодное решение - взять нужную сумму в автоломбарде на семь дней. Заем в миллион рублей на этот срок будет стоить 17 тысяч рублей (1,7% от общей суммы).

Еще один пример: вам позвонил поставщик и предложил выкупить партию ходового товара с дополнительной скидкой 25%. Вам срочно необходим миллион рублей, при этом выручка вашей компании позволяет набрать эту сумму только за десять дней.

Лучшее решение - взять деньги в автоломбарде. Заем миллиона рублей на 12 дней обойдется в 29 тысяч (2,2% от общей суммы). На фоне скидки в 25% от поставщика это недорого.

Причем заем можно погашать досрочно, как позволяет выручка. Его стоимость в таком случае будет еще ниже.

И, конечно, важно понимать, в каких именно ситуациях ломбард может быть полезен.

Ломбард «Легкие бабки» расположен на проспекте Строителей, 48. Получить необходимую информацию можно по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.