Ломбард «Легкие бабки» может стать надежным и удобным помощником для начинающего предпринимателя.
Рассмотрим несколько примеров. Допустим, вы оформляете кредит в банке. Одобрение получено, деньги перечислят через пять-семь дней, а заплатить по сделке нужно сегодня.
Есть выгодное решение - взять нужную сумму в автоломбарде на семь дней. Заем в миллион рублей на этот срок будет стоить 17 тысяч рублей (1,7% от общей суммы).
Еще один пример: вам позвонил поставщик и предложил выкупить партию ходового товара с дополнительной скидкой 25%. Вам срочно необходим миллион рублей, при этом выручка вашей компании позволяет набрать эту сумму только за десять дней.
Лучшее решение - взять деньги в автоломбарде. Заем миллиона рублей на 12 дней обойдется в 29 тысяч (2,2% от общей суммы). На фоне скидки в 25% от поставщика это недорого.
Причем заем можно погашать досрочно, как позволяет выручка. Его стоимость в таком случае будет еще ниже.
И, конечно, важно понимать, в каких именно ситуациях ломбард может быть полезен.
Ломбард «Легкие бабки» расположен на проспекте Строителей, 48. Получить необходимую информацию можно по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.