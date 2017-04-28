28.04.2017 | 11:35

Многопрофильный лицей рабочего поселка Исса отныне будет носить имя Героя Советского Союза Николая Гаврилова. Такое решение приняли в пятницу, 28 апреля, депутаты регионального парламента на основании ходатайства Собрания представителей Иссинского района Пензенской области.

Николай Никитович родился в Иссе в 1914 году. В 1945-м в ходе Сандомирско-Силезской и Нижне-Силезской операций механик-водитель танка Т-34 гвардии сержант Гаврилов вместе с экипажем уничтожил до 50 машин с военными грузами, 8 противотанковых орудий, 7 пулеметных точек, до 70 солдат и офицеров, подбил 3 танка.

Пройдя с боями около 500 километров без серьезных поломок и аварий, он первым вышел на польско-германскую границу. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На заключительном этапе войны Николай Никитович участвовал в штурме Берлина, Пражской операции. Война для гвардии сержанта Гаврилова закончилась 14 мая 1945 года на территории Чехословакии.

После войны Николай Никитович демобилизовался, жил и работал в Иссе. Он скончался 17 сентября 1989 года.

Напомним: в феврале 2016 года активисты районного совета ветеранов обновили обветшавшую мемориальную доску, установленную на домовладении героя. Они заказали памятную доску, а оплатить ее изготовление помог комплексный центр социального обслуживания населения за счет благотворительных взносов.

Присвоение муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей р. п. Исса» Иссинского района Пензенской области имени Николая Никитовича Гаврилова будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, формированию исторического мышления и гражданского сознания.