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Общество | Будущее детсада «Росток» зависит от частной компании

28.04.2017|17:33
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Будущее детского сада «Росток» зависит от собственника - частной компании. Горожан не перестает беспокоить судьба здания, принадлежавшего когда-то радиозаводу. Садик перестал действовать в 2006-м: предприятию содержать его было невыгодно.

Муниципалитет попытался арендовать здание сроком на 49 лет. Но запрашиваемая сумма в 42 миллиона была велика, ведь столько же пришлось бы потратить на ремонт и оборудование.

Переговоры велись в 2011-м. А в 2012-м собственником здания и земельного участка стало закрытое акционерное общество. За минувшие годы компания построила многоэтажку за корпусом яслей. Детсад «Росток» остался в прежнем состоянии.

Согласно бумагам из управления муниципального имущества Пензы, компания не предлагала мэрии передать здание. Собственник имеет право распоряжаться корпусом и участком по своему усмотрению. Также в документе говорится, что жители микрорайона не должны ощущать нехватки мест в дошкольных учреждениях: поблизости целых три детсада.

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Гость|28.04.2017 18:43|

Замечательный был сад

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