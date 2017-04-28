28.04.2017 | 17:33

Будущее детского сада «Росток» зависит от собственника - частной компании. Горожан не перестает беспокоить судьба здания, принадлежавшего когда-то радиозаводу. Садик перестал действовать в 2006-м: предприятию содержать его было невыгодно.

Муниципалитет попытался арендовать здание сроком на 49 лет. Но запрашиваемая сумма в 42 миллиона была велика, ведь столько же пришлось бы потратить на ремонт и оборудование.

Переговоры велись в 2011-м. А в 2012-м собственником здания и земельного участка стало закрытое акционерное общество. За минувшие годы компания построила многоэтажку за корпусом яслей. Детсад «Росток» остался в прежнем состоянии.

Согласно бумагам из управления муниципального имущества Пензы, компания не предлагала мэрии передать здание. Собственник имеет право распоряжаться корпусом и участком по своему усмотрению. Также в документе говорится, что жители микрорайона не должны ощущать нехватки мест в дошкольных учреждениях: поблизости целых три детсада.